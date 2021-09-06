Хабіб розповів про перший свій бій, який відбувся в Україні

Джерело - Чемпiон.

Непереможний боєць ММА Хабіб Нурмагомедов (29-0, 8 КО), починав свій шлях в змішаних єдиноборствах в Україні. Майбутня зірка UFC могла виступати під синьо-жовтим прапором, але Хабібу не дали український паспорт. Дебютний бій він провів 13 вересня 2008 року проти представника Азербайджану Вуса Байрамова у Полтаві.

"За перший бій в ММА я заробив 2 тисячі доларів. Мені було 19 років. Батько сказав, що пора перебиратися в професіонали, і мені запропонували першого суперника. Я запитав: "Правда дасте дві тисячі за один бій, серйозно?" Відповідають: "Так". Тоді це були великі гроші, 13 років пройшло. Я подивився його бої і подумав: "Легкі гроші, поїхали". Бій був в Україні. "Фінішував" суперника в перші пару хвилин бою. Забрав гроші і поїхав додому,"- розповів Нурмагомедов.

По курсу на той час 2 тисячі доларів становили 11 560 грн.

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