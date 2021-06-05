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Хабіб порівняв себе з Роналдо. Бразилець відповів

Сьогодні 09:30 Valeriy Ruchka 145 0
Хабіб порівняв себе з Роналдо. Бразилець відповів

Джерело - Чемпiон.

Хабіб Нурмагомедов виклав на своїй сторінці в Instagram відео, де він після проходу забив гол в аматорському матчі.

У підписі до відео Хабіб порівняв себе з бразильцем Роналдо зразка 2008 року: "Трохи набрав, але все ж з порохом". Хабіб тягнув його. Роналдо відповів вісьмома емодзі з оплесками. Таку ж реакцію показав Кларенс Зеєдорф.

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