 Берінчик - Лобов: де дивитися онлайн бій | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Берінчик - Лобов: де дивитися онлайн бій

Сьогодні 18:25 233 0
Берінчик - Лобов: де дивитися онлайн бій
Фото: Мегого

Джерело - Чемпіон.

Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик зустрінеться з ексбійцем UFC Артемом Лобовим у бою на голих кулаках. Поєдинок відбудеться в суботу, 24 липня, у головному карді вечора в київському Палаці спорту. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція головного карду, який розпочнеться о 20:00 в етері медіасервісу Мегого. Головний бій вечора транслюватиметься за технологією Pay-per-view (плати та дивись). Ціна для абонентів медіасервісу - 29 гривень, для інших глядачів - 99 гривень.

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