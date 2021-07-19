Берінчик - Лобов: де дивитися онлайн бій

Джерело - Чемпіон.

Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик зустрінеться з ексбійцем UFC Артемом Лобовим у бою на голих кулаках. Поєдинок відбудеться в суботу, 24 липня, у головному карді вечора в київському Палаці спорту. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція головного карду, який розпочнеться о 20:00 в етері медіасервісу Мегого. Головний бій вечора транслюватиметься за технологією Pay-per-view (плати та дивись). Ціна для абонентів медіасервісу - 29 гривень, для інших глядачів - 99 гривень.