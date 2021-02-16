Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

 Megogo онлайн - смотреть Барселона - ПСЖ - прямая трансляция - футбол 1 | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Тренер Брюгге впевнений, що матч з Динамо відбудеться
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Битва за плей-оф, божевільний відрив і гонка за лідерство: П'ять інтриг заключних турів "регулярки"
Сьогодні 17:39 176
Давидова виграла індивідуальну гонку на чемпіонаті світу, Меркушина - найкраща з українок
Сьогодні 14:44 1361
ЧС-2021. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км: ОНЛАЙН
Сьогодні 14:40 2715
ЧС-2021. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км: Як це було
Сьогодні 14:38 4958
Збірна України назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку на ЧС
Сьогодні 13:41 776 1
Тренерський штаб Брюгге пропустить матч з Динамо
Сьогодні 12:29 1798
Ліга чемпіонів. Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:50 1847
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Дівчина дня. Дружина Дениса Берінчика - вогонь Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:17 273
Українець повернув чемпіонські пояси легенді боксу
Українець повернув чемпіонські пояси легенді боксу Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:23 1145
Світоліна знялася у вишуканій чорно-білій фотосесії
Світоліна знялася у вишуканій чорно-білій фотосесії Андрій Твердохліб
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Український тенісист показав з ким провів ніч у день закоханих
Український тенісист показав з ким провів ніч у день закоханих Андрій Твердохліб
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Відео дня. Яремчук оформив хет-трик у чемпіонаті Бельгії
Відео дня. Яремчук оформив хет-трик у чемпіонаті Бельгії Андрій Твердохліб
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Визначили найкращий гол 2020 року в Україні Valeriy Ruchka
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Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс Megogo - лідер спортивного мовлення в Україні. Ексклюзивно лише на Мегого - чемпіонські бої Василя Ломаченка, Олександра Усика та Дениса Берінчика. Німецька Бундесліга, іспанська Ла-Ліга та французька Ліга 1 доступні в пакетах ТБ і Кіно Оптимальний і Максимальний.

Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Із сезону 2020/21 Megogo розпочинає прямі онлайн-трансляції Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Київське Динамо, донецький Шахтар і луганська Зоря представляють Україну в найпрестижніших футбольних турнірах Старого світу.

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Також сервіс пропонує провідні спортивні телеканали світу - Eurosport 1, Eurosport 2, Setanta Sport і Setanta Sport+, Visat Sport. Не залишаться поза увагою й уболівальники змішаних єдиноборств - телеканал Megogo Гонг. Для любителів рибної ловлі телеканали Трофей і Рибалка. Прихильникам кіберспорту стане довподоби - Dota 2

За матчами найсильнішої ліги світу - АПЛ можна слідкувати на телеканалах Setanta Sport і Setanta Sport+. Нагадаємо, лідер збірної України Андрій Ярмоленко продовжує свої виступи за лондонський Вест Гем. Також в ефірі ірландської телекоманнії чемпіонати NHL, NBA, Формули 1 та UFC. 

Найпрестижніші тенісні турніри світу - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open, велобагатоденки - Giro d'Italia та Tour de France, чемпіонат світу зі снукеру в ефірі телеканалів Eurosport 1/2. 

Увесь світ американського спорту - NHL, NBA, NFL (Superbowl) і  MLB, а також аналітичні програми на телеканалі Visat Sport HD.

Для любителів українського хокею - телеканал XSPORT.

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Завдяки медіасервісу Megogo, ви зможете спостерігати за грою найкращих спортсменів планети. Леброн Джеймс і Стеф Каррі, Алєксандр Овєчкін і Сідні Кросбі, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Мохаммед Салах і Садіо Мане, Кевін де Брейне та Серхіо Агуеро, Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов, Новак Джокович і Рафаель Надаль...

Звісно на провідних телеканалах планети й українські зірки світового спорту: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, Ольга Харлан і Марина Бех-Романчук, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Родзинкою Мегого є змога подивитися в запису увесь ексклюзивний контент (повні матчі, огляди, голи, цикл історичних програм), а також записи найважливіших спортивних подій з телеканалів, які входять до сервісу. Також до вашої уваги безліч документальних і художніх фільмів про спорт і людей зі світу спорту.

Вартість пакету Оптимальний (до якого не входять телеканали Євроспорт) - 97 грн/міс. Тариф Максимальний - 197 грн/міс.

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