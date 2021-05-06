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Навколо спорту

Визначилися номінанти премії "Найкращі спортивні медіа України 2020"

Сьогодні 15:23 190 0
Сайт Чемпіон потрапив до номінації "Найкраще електронне медіа"
Визначилися номінанти премії "Найкращі спортивні медіа України 2020"
#АСЖУ

Джерело - Чемпіон.

7 травня буде проведено урочисту церемонію нагородження Премії Асоціації спортивних журналістів України "Найкращі спортивні медіа України/Ukraine Sports Media Awards - 2020".

Про це повідомляє пресслужба АСЖУ.

До Вашої уваги перелік усіх номінацій Премії АСЖУ:

Найкращий  відео-репортаж:

Дмитро Поворознюк (серіал "Футболіст")

Євгенія Золотоверха  (телеканал "Київ", репортаж про 80-річного скелелаза)

Роман Бебех (проект "Бомбардир" – репортаж про зустріч динамівськими "ультрас" Мірчі Луческу на стадіоні "Динамо"

Найкращий відео-інтерв’ю

Віктор Вацко (цикл інтерв’ю у програмі "Вацко Live")

Руслан Свірін (телеканал "Київ", інтерв’ю з Суперфаном Парамоном)

Роман Бебех (проект "Бомбардир" – "Секрети команди Шевченка", інтерв’ю з тренером збірної України Андреа Мальдерою)

Найкраще інтерв’ю 

Євген Гресь (цикл інтерв’ю з видатними гравцями збірної України для сайту Zbirna.com)

 Анна Савчик (цикл інтерв’ю з відомими атлетами для журналу "Олімпійська Арена")

Артур  Валерко (інтерв’ю з "гандбольним Мессі" з України Андрієм Щепкіним для сайту Sportarena.com)

Найкраще спорт-медіа в регіонах:  

Інтернет-портал  "Вінницька Арена"

програма Юрія Ілючека Sport Ukraine International (Кропивницький)

програма Олександра Григорова "Спортивний Інтерес" (Харків)

Найкраща спортивна прес-служба (федерації видів спорту):

Прес-служба Федерації баскетболу України

Прес-служба Федерації легкої атлетики України

Прес-служба Української Асоціації футболу

Найкраще електронне медіа: 

Sport.ua

Champion.ua

 X-sport.ua

Найкраще друковане видання:

газета "Спорт-Арена"

журнал "Олімпійська Арена"

журнал "Футбол"

Найкраща спортивна редакція ЗМІ   

Gazeta.ua,

"Спорт-сьогодні",

Fakty.ua

Найкращий спортивний телеканал або спортивна редакція ТБ

UA Спорт

Телеканал "Київ"

 X-Sport

Найкращий спортивний радіо-проект

Планета спорту (Українське Радіо)

Футболоманія (Радіо "Промінь")

Мова футболу (Харків)

Найвища нагорода АСЖУ. Приз імені Ігоря Засєди "За честь і гідність у спортивній журналістиці"  (лауреати):

Віктор Браницький

Юрій Ілючек

Євген Карельський

Найкращий молодий журналіст  

Владислав Дунаєнко

Алла Васьковська

Влад Шалота

Фоторепортер року

Дмитро Путінцев

Павло Багмут

Павло Кубанов

За великий внесок у спортивну журналістику України (лауреати)

Сергій Савелій

Валентин Щербачов

Найкращий футбольний журналіст року

Ігор Циганик

Віктор Вацко

Євген Гресь

Медіа-подія року  

фільм Володимира Мули "ЮКІ:історія перемог вільних українців"

серіал Дмитра Поворознюка "Футболіст"

Найкраща команда року

Жіноча біатлонна четвірка – "бронза" чемпіонату світу -2020  

Найкращий тренер року

Вадим Крушинський   (тренер Марини Бех-Романчук)

Людина спорту

Вадим Місюра, компанія "Паріматч"  

Найкращий атлет року

Марина Бех-Романчук

Найкращий журналіст / Приз Михайла Волобуєва

Руслан Свірін, Анна  Савчик,  Володимир Мула

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