Джерело - Чемпіон.
7 травня буде проведено урочисту церемонію нагородження Премії Асоціації спортивних журналістів України "Найкращі спортивні медіа України/Ukraine Sports Media Awards - 2020".
Про це повідомляє пресслужба АСЖУ.
До Вашої уваги перелік усіх номінацій Премії АСЖУ:
Найкращий відео-репортаж:
Дмитро Поворознюк (серіал "Футболіст")
Євгенія Золотоверха (телеканал "Київ", репортаж про 80-річного скелелаза)
Роман Бебех (проект "Бомбардир" – репортаж про зустріч динамівськими "ультрас" Мірчі Луческу на стадіоні "Динамо"
Найкращий відео-інтерв’ю
Віктор Вацко (цикл інтерв’ю у програмі "Вацко Live")
Руслан Свірін (телеканал "Київ", інтерв’ю з Суперфаном Парамоном)
Роман Бебех (проект "Бомбардир" – "Секрети команди Шевченка", інтерв’ю з тренером збірної України Андреа Мальдерою)
Найкраще інтерв’ю
Євген Гресь (цикл інтерв’ю з видатними гравцями збірної України для сайту Zbirna.com)
Анна Савчик (цикл інтерв’ю з відомими атлетами для журналу "Олімпійська Арена")
Артур Валерко (інтерв’ю з "гандбольним Мессі" з України Андрієм Щепкіним для сайту Sportarena.com)
Найкраще спорт-медіа в регіонах:
Інтернет-портал "Вінницька Арена"
програма Юрія Ілючека Sport Ukraine International (Кропивницький)
програма Олександра Григорова "Спортивний Інтерес" (Харків)
Найкраща спортивна прес-служба (федерації видів спорту):
Прес-служба Федерації баскетболу України
Прес-служба Федерації легкої атлетики України
Прес-служба Української Асоціації футболу
Найкраще електронне медіа:
Sport.ua
Champion.ua
X-sport.ua
Найкраще друковане видання:
газета "Спорт-Арена"
журнал "Олімпійська Арена"
журнал "Футбол"
Найкраща спортивна редакція ЗМІ
Gazeta.ua,
"Спорт-сьогодні",
Fakty.ua
Найкращий спортивний телеканал або спортивна редакція ТБ
UA Спорт
Телеканал "Київ"
X-Sport
Найкращий спортивний радіо-проект
Планета спорту (Українське Радіо)
Футболоманія (Радіо "Промінь")
Мова футболу (Харків)
Найвища нагорода АСЖУ. Приз імені Ігоря Засєди "За честь і гідність у спортивній журналістиці" (лауреати):
Віктор Браницький
Юрій Ілючек
Євген Карельський
Найкращий молодий журналіст
Владислав Дунаєнко
Алла Васьковська
Влад Шалота
Фоторепортер року
Дмитро Путінцев
Павло Багмут
Павло Кубанов
За великий внесок у спортивну журналістику України (лауреати)
Сергій Савелій
Валентин Щербачов
Найкращий футбольний журналіст року
Ігор Циганик
Віктор Вацко
Євген Гресь
Медіа-подія року
фільм Володимира Мули "ЮКІ:історія перемог вільних українців"
серіал Дмитра Поворознюка "Футболіст"
Найкраща команда року
Жіноча біатлонна четвірка – "бронза" чемпіонату світу -2020
Найкращий тренер року
Вадим Крушинський (тренер Марини Бех-Романчук)
Людина спорту
Вадим Місюра, компанія "Паріматч"
Найкращий атлет року
Марина Бех-Романчук
Найкращий журналіст / Приз Михайла Волобуєва
Руслан Свірін, Анна Савчик, Володимир Мула