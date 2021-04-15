Пуар'є вибачився перед Мак-Грегором

Американський боєць UFC Дастін Пуар'є вибачився перед Конором Мак-Грегором за те, що розповів про його невиконану обіцянку публіці.

Про це розповів сам боєць.

"Я дуже сильно захоплений благодійністю. Я поквапився і виставив особисті справи між Конором і моїм фондом напоказ. Я визнаю помилку.

Важливо: Призначено дату бою Мак-Грегор - Пуар'є

Ми живемо, ми вчимося. Робити добро - це моя мета! Я відчуваю, що створив негативну енергію і особиста думка в те, над чим так старанно працюю, що дає людям привід посміхатися.

Я візьму це на себе і продовжу боротьбу. У мене попереду нова мета, і вона грандіозна. Спасибі всім причетним і тим, хто підтримує мене і розділяє мої погляди", - розповів Пуар’є.