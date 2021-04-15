Пуар'є вибачився перед Мак-Грегором

Джерело - isport.ua.
Американський боєць UFC Дастін Пуар'є вибачився перед Конором Мак-Грегором за те, що розповів про його невиконану обіцянку публіці.
Про це розповів сам боєць.
"Я дуже сильно захоплений благодійністю. Я поквапився і виставив особисті справи між Конором і моїм фондом напоказ. Я визнаю помилку.
Важливо: Призначено дату бою Мак-Грегор - Пуар'є
Ми живемо, ми вчимося. Робити добро - це моя мета! Я відчуваю, що створив негативну енергію і особиста думка в те, над чим так старанно працюю, що дає людям привід посміхатися.
Я візьму це на себе і продовжу боротьбу. У мене попереду нова мета, і вона грандіозна. Спасибі всім причетним і тим, хто підтримує мене і розділяє мої погляди", - розповів Пуар’є.
Раніше, Мак-Грегор відмовився битися з Пуар'є через скандали із пожертвами.