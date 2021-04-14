 Призначено дату бою Мак-Грегор - Пор'є | ММА | Champion.com.ua
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Призначено дату бою Мак-Грегор - Пор'є

Сьогодні 16:11 299 0
Бій відбудеться 10 липня
Призначено дату бою Мак-Грегор - Пор'є
#Мак-Грегор, #Пор'є

Джерело - Чемпіон.

Третій бій між Конором Мак-Грегором і Дастіном Пор'є відбудеться 10 липня в Лас-Вегасі на турнірі UFC 264.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Трилогія Мак-Грегора і Пор'є ледве не зірвалася через скандал з пожертвуванням в благодійний фонд американця, якому Конор пообіцяв перевести 500 тисяч доларів.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений ufc (@ufc)

За кілька годин до оголошення бою Мак-Грегор через Твіттер намагався знайти собі нового суперника.

Другий бій між Мак-Грегором і Пор'є відбувся на UFC 257 і закінчився несподіваною поразкою ірландця нокаутом.

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