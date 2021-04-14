Призначено дату бою Мак-Грегор - Пор'є

Джерело - Чемпіон.
Третій бій між Конором Мак-Грегором і Дастіном Пор'є відбудеться 10 липня в Лас-Вегасі на турнірі UFC 264.
Про це повідомляє пресслужба UFC.
Трилогія Мак-Грегора і Пор'є ледве не зірвалася через скандал з пожертвуванням в благодійний фонд американця, якому Конор пообіцяв перевести 500 тисяч доларів.
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За кілька годин до оголошення бою Мак-Грегор через Твіттер намагався знайти собі нового суперника.
Другий бій між Мак-Грегором і Пор'є відбувся на UFC 257 і закінчився несподіваною поразкою ірландця нокаутом.