Мак-Грегор відмовився битися з Пуар'є через скандали із пожертвами

Конор Мак-Грегор прокоментував скасування бою з Дастіном Пуар'є

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор відмовився проводити третій поєдинок проти американця Дастіна Пуар'є.

Про це розповів сам боєць

Мак-Грегор заявив про скасування поєдинку після того, як Пуар'є звинуватив ірландця у тому, що він не виконав обіцянку пожертвувати 500 тис доларів до його благодійного фонду.

"Ти просто безмозкий селюк 500 тис доларів без планів. Ти, мабуть, нічого не розумієш в грошах. До речі, бій відміняється. Я збираюся побитися з ким-небудь іншим 10 липня. Удачі з твоїм контрактом, хлопче. Моя команда робить все, щоб кожне пожертвування дійшло куди потрібно. Про мою щедрість усім відомо. Ти заплатиш за спробу зганьбити моє ім'я. Тобі кінець", - написав Мак-Грегор.

Перша зустріч бійців, що відбулася восени 2014 року, завершилася достроковою перемогою Конора в першому раунді, а в січні 2020 го року американець нокаутував ірландця в другому раунді.

Раніше, Пуар’є анонсував третій бій з Мак-Грегором.