21-річна українка стала найкращою у ваговій категорії до 55 кілограм

Джерело - Чемпіон.

21-річна українка Каміла Конотоп завоювала золото чемпіонату Європи з важкої атлетики, який відбувається у Москві.

Конотоп стала найкращою у ваговій категорії до 55 кілограм.

Чмпіонат Європи

Москва

Жінки, до 55 кг

1. Каміла Конотоп (Україна) - 208 кг (95 + 113)

2. Світлана Єршова (Росія) - 200 кг (88 + 112)

3. Ніна Стеркс (Бельгія) - 197 кг (88 + 197)

Вона показала найкращий результат як у ривку (95 кг), так і в поштовху (113 кг). Відповідно, стала найкращою і за сумою двоборства.

Нагадаємо, україна завоювала дві ліцензії на зимову Олімпіаду.