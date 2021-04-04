Джерело - Чемпіон.
21-річна українка Каміла Конотоп завоювала золото чемпіонату Європи з важкої атлетики, який відбувається у Москві.
Конотоп стала найкращою у ваговій категорії до 55 кілограм.
Чмпіонат Європи
Москва
Жінки, до 55 кг
1. Каміла Конотоп (Україна) - 208 кг (95 + 113)
2. Світлана Єршова (Росія) - 200 кг (88 + 112)
3. Ніна Стеркс (Бельгія) - 197 кг (88 + 197)
Вона показала найкращий результат як у ривку (95 кг), так і в поштовху (113 кг). Відповідно, стала найкращою і за сумою двоборства.
Нагадаємо, україна завоювала дві ліцензії на зимову Олімпіаду.