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Деха виборола золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у Москві

Вчора 21:58 3461 2
Ірина Деха - абсолютна чемпіонка Європи-2021 з важкої атлетики
Деха виборола золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у Москві
#Деха

Джерело - Чемпіон.

Українська важкоатлетка Ірина Деха завоювала золоту нагороду у ваговій категорії до 76 кг на чемпіонаті Європи у Москві.

Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи, вигравши змагання у ривку (113 кг), поштовху (135 кг) і в сумі (248 кг).

Друге та третє місце між собою розділили росіянки -  срібло у Яни Сотієвої (246 кг), а в Анастасії Романової бронза (243 кг).

Чемпіонат Європи

Москва, Росія

Жінки, Вага до 75 кг

1. Ірина Деха (Україна) - 248 кг (113 + 135)

2. Яна Сотєєва (Росія) - 246 кг (112 + 134)

3. Анастасія Романова (Росія) - 243 кг (111 + 132)

Для Ірини Дехи - це друге "золото" у кар'єрі. Вона стала четвертою українкою, яка двічі ставала чемпіонкою Європи.

Раніше, Конотоп завоювала золото Чемпіонату Європи з важкої атлетики.

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