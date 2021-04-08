Ірина Деха - абсолютна чемпіонка Європи-2021 з важкої атлетики

Джерело - Чемпіон.

Українська важкоатлетка Ірина Деха завоювала золоту нагороду у ваговій категорії до 76 кг на чемпіонаті Європи у Москві.

Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи, вигравши змагання у ривку (113 кг), поштовху (135 кг) і в сумі (248 кг).

Друге та третє місце між собою розділили росіянки - срібло у Яни Сотієвої (246 кг), а в Анастасії Романової бронза (243 кг).

Чемпіонат Європи

Москва, Росія

Жінки, Вага до 75 кг

1. Ірина Деха (Україна) - 248 кг (113 + 135)

2. Яна Сотєєва (Росія) - 246 кг (112 + 134)

3. Анастасія Романова (Росія) - 243 кг (111 + 132)

Для Ірини Дехи - це друге "золото" у кар'єрі. Вона стала четвертою українкою, яка двічі ставала чемпіонкою Європи.

Раніше, Конотоп завоювала золото Чемпіонату Європи з важкої атлетики.