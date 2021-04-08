Збірна України знову розгромила Данію у кваліфікації на Євро-2022

Друга поспіль перемога над Данією

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу провела черговий поєдинок групового раунду кваліфікації Євро-2022, в якому вдруге поспіль обіграла команду Данії.

Матч завершився з рахунком 8:2 на користь українців.

Таким чином, збірна України гарантувала собі другу позицію в групі. Вона дозволить або напряму вийти на Євро-2020, або зіграти в плей-оф. Усе залежатиме від розкладу в інших групах.

Кваліфікація чемпіонату Європи-2022

Група 1

5 тур, 8 квітня

Україна — Данія 8:2 (5:2)

Голи: 1:0 - 5 Корсун, 1:1 - 5 Годдард, 2:1 - 10 Микитюк, 3:1 - 11 Малишко, 3:2 - 11 Скотт-Расмуссен, 4:2 - 12 Абакшин, 5:2 - 19 Лебідь, 6:2 - 22 Разуванов, 7:2 - 26 Лебідь, 8:2 - 38 Разуванов