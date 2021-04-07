Збірна України розгромила Данію у кваліфікації чемпіонату Європи

Абакшин та Фаренюк оформили дублі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 квітня, відбувся матч четвертого туру кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2022 року з футзалу в групі 1 Данія - Україна.

Українці святкували впевнену виїзну перемогу - 6:2.

Кваліфікація чемпіонату Європи-2022

Група 1

4 тур, 7 квітня

Данія - Україна 2:6 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Педяш, 1:1 - 5 Фальк, 2:1 - 18 Вейс, 2:2 - 21 Абакшин, 2:3 - 26 Абакшин, 2:4 - 38 Фаренюк, 2:5 - 39 Фаренюк, 2:6 - 40 Журба

Нагадаємо, у третьому турі кваліфікації збірна України зазнала нищівної поразки від Хорватії.