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Збірна України розгромила Данію у кваліфікації чемпіонату Європи

Вчора 21:24 548 0
Абакшин та Фаренюк оформили дублі
Збірна України розгромила Данію у кваліфікації чемпіонату Європи
#Україна, #Данія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 квітня, відбувся матч четвертого туру кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2022 року з футзалу в групі 1 Данія - Україна.

Українці святкували впевнену виїзну перемогу - 6:2.

Кваліфікація чемпіонату Європи-2022
Група 1
4 тур, 7 квітня

Данія - Україна 2:6 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Педяш, 1:1 - 5 Фальк, 2:1 - 18 Вейс, 2:2 - 21 Абакшин, 2:3 - 26 Абакшин, 2:4 - 38 Фаренюк, 2:5 - 39 Фаренюк, 2:6 - 40 Журба

Нагадаємо, у третьому турі кваліфікації збірна України зазнала нищівної поразки від Хорватії.

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