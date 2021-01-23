Тренер виділив неймовірну форму Мак-Грегора

Тренер колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора Джон Кавана виділив неймовірну форму бійця перед боєм з Дастіном Пуар’є.

Про це розповів сам наставник.

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"Міць Конора вийшла на екстраординарний рівень. Люди літають по рингу, не дивлячись на те, що він носить 18-унційові рукавички. Буде хвилююче побачити його в 4-унційових рукавичках, коли мені не доведеться переживати про спаринг-партнерів.

Конор не дозволяв збити себе зі шляху. Ми готувалися до цього поєдинку рік, оскільки з січня нічого не припиняли. Весь світ зупинився, але тільки не Конор", – розповів Кавана.