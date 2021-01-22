 Мак-Грегор отримав цікавий подарунок від Пуар’є | ММА | Champion.com.ua
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Мак-Грегор отримав цікавий подарунок від Пуар’є

Вчора 20:56 493 0
Бійці провели дуель поглядів
Мак-Грегор отримав цікавий подарунок від Пуар’є
#Мак-Грегор, #Пуар’є

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу ірландець Конор Мак-Грегор і американець Дастін Пуар'є провели дуель поглядів перед реваншем, який відбудеться на турнірі UFC 257 в Абу-Дабі.

Актуально: Мак-Грегор і Пуар'є зважились перед боєм на турнірі UFC 257

Спочатку бійці встали у стійку, а потім Пуар’є дістав з кишені пляшечку з соусом і подарував її Мак-Грегору. Соус є продуктом виробництва американця.

Відзначимо, що на пресконференції бійці домовилися обмінятися подібними презентами, так що тепер, ймовірно, Дастін чекає від Конора пляшку віскі, виробництвом якого займається ірландець.

 
 
 
 
 
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Публикация от ufc (@ufc)

Реванш Мак-Грегор - Пуар'є відбудеться в ніч на 24 січня. 

Раніше, на Мак-Грегора подали багатомільйонний позов.

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