 Мак-Грегор і Пор'є зважились перед боєм на турнірі UFC 257 | ММА | Champion.com.ua
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Мак-Грегор і Пор'є зважились перед боєм на турнірі UFC 257

Сьогодні 14:25 406 0
Бійці легко вклалися в рамки категорії перед реваншем
Мак-Грегор і Пор'є зважились перед боєм на турнірі UFC 257
#Мак-Грегор, #Пор'є

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу ірландець Конор Мак-Грегор і американець Дастін Пор'є успішно пройшли процедуру зважування перед реваншем, який відбудеться на турнірі UFC 257 в Абу-Дабі.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Мак-Грегор показав на вагах 155 фунтів (70,3 кг).

Під Пор'є ваги показали 156 фунтів (70,7 кг).

 
 
 
 
 
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Публикация от ufc (@ufc)

 
 
 
 
 
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Публикация от ufc (@ufc)

Реванш Мак-Грегор - Пор'є відбудеться в ніч на 24 січня. 

Раніше, на Мак-Грегора подали багатомільйонний позов.

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