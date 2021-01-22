Мак-Грегор і Пор'є зважились перед боєм на турнірі UFC 257

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу ірландець Конор Мак-Грегор і американець Дастін Пор'є успішно пройшли процедуру зважування перед реваншем, який відбудеться на турнірі UFC 257 в Абу-Дабі.
Про це повідомляє пресслужба UFC.
Мак-Грегор показав на вагах 155 фунтів (70,3 кг).
Під Пор'є ваги показали 156 фунтів (70,7 кг).
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Реванш Мак-Грегор - Пор'є відбудеться в ніч на 24 січня.
Раніше, на Мак-Грегора подали багатомільйонний позов.