Мак-Грегор і Пор'є зважились перед боєм на турнірі UFC 257

Бійці легко вклалися в рамки категорії перед реваншем

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу ірландець Конор Мак-Грегор і американець Дастін Пор'є успішно пройшли процедуру зважування перед реваншем, який відбудеться на турнірі UFC 257 в Абу-Дабі.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Мак-Грегор показав на вагах 155 фунтів (70,3 кг).

Під Пор'є ваги показали 156 фунтів (70,7 кг).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc)

Реванш Мак-Грегор - Пор'є відбудеться в ніч на 24 січня.

Раніше, на Мак-Грегора подали багатомільйонний позов.