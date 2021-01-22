Мак-Грегор отримав подарунок від Пуар’є

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу ірландець Конор Мак-Грегор і американець Дастін Пуар'є провели дуель поглядів перед реваншем, який відбудеться на турнірі UFC 257 в Абу-Дабі.
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Спочатку бійці встали у стійку, а потім Пуар’є дістав з кишені пляшечку з соусом і подарував її Мак-Грегору. Соус є продуктом виробництва американця.
Відзначимо, що на пресконференції бійці домовилися обмінятися подібними презентами, так що тепер, ймовірно, Дастін чекає від Конора пляшку віскі, виробництвом якого займається ірландець.
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Реванш Мак-Грегор - Пуар'є відбудеться в ніч на 24 січня.
Раніше, на Мак-Грегора подали багатомільйонний позов.