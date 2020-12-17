Росію відсторонили від міжнародних змагань на 2 роки

Російські спортсмени в найближчі 2 роки будуть виступати на великих змаганнях (ЧС і Олімпіади) під нейтральним прапором

Спортивний арбітражний суд (CAS) підтримав рішення WADA відсторонити Росію на два роки за зміни в базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Про це повідомляє sports.ru.

Спочатку WADA відсторонило Росію на 4 роки, але CAS скоротив покарання до двох років (до 16 грудня 2022 року). Покарання вступає в силу негайно.

Російські спортсмени в найближчі 2 роки будуть виступати на великих змаганнях (ЧС і Олімпіади) під нейтральним прапором, а Росія не зможе приймати у себе міжнародні турніри.

Нагадаємо, WADA може дискваліфікувати збірну США.