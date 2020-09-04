WADA може дискваліфікувати збірну США

Всесвітнє антидопінгове агентство може відсторонити від міжнародних змагань збірну США через погрози про припинення фінансування агенства.

Про це повідомляє Reuters.

Конгрес США висловив припущення, що країна може припинити фінансувати WADA, оскільки громадян не влаштовує робота агентства. Зокрема, мова йде про покарання Росії за зміну бази даних Московської антидопінгової лабораторії, яке конгрес вважає занадто м'яким.

"Наслідки припинення фінансування WADA з боку США можуть бути більш серйозними і далекосяжними для американських спортсменів.

До нас звернулися уряди низки країн, які були шоковані погрозами з боку уряду США, підтримуваного антидопінговим агентством країни (USADA).

Ці країни хочуть, щоб ми розглянули поправку до стандарту відповідності, яка означатиме, що несплата урядом свого внеску в WADA може безпосередньо привести до того, що національна антидопінгова організація цієї країни буде оголошена такою, що Всесвітньому антидопінговому кодексу.

Це призведе до серйозних наслідків для спортсменів цієї країни, включаючи їх відсторонення від великих міжнародних спортивних заходів ", - розповів глава WADA Вітольда Банька.