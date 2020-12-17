 Росію можуть відсторонити від міжнародних змагань на чотири роки | Інше | Champion.com.ua
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Росію можуть відсторонити від міжнародних змагань на чотири роки

Сьогодні 05:53 459 0
Результат визначить долю всього російського спорту
Росію можуть відсторонити від міжнародних змагань на чотири роки
#WADA

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 грудня, Спортивний арбітражний суд (CAS) винесе рішення щодо спору WADA і РУСАДА.

Результат визначить долю всього російського спорту на найближчі чотири роки.

Нагадаємо, Росію звинувачували в державній допінг-системі, маніпуляціях з пробами спортсменів і грандіозному шахрайстві в Сочі-2014. РУСАДА позбавили статусу відповідності, а Росію - прапора і гімну на Олімпіаді-2018 в Пхенчхані.

Восени 2018 го WADA відновило РУСАДА в правах - авансом. Щоб остаточно закрити питання, від Росії зажадали передати в WADA базу даних Московської лабораторії (LIMS). У цій базі, на думку WADA, зберігалися цінні відомості про вживання допінгу російськими спортсменами з 2012-го по 2015-й.

З видачею бази Росія затягла (навіть порушила дедлайн), але все-таки WADA отримало дані на початку 2019 го.

Незабаром з'ясувалося, що Росія передала базу у відредагованому вигляді: частина даних змінили, частина видалили. При цьому у WADA і так була копія бази в первинному варіанті (злили втекли в США Григорій Родченков і його колеги) - тому, власне, агентство і виявило невідповідності між двома варіантами.

Якщо CAS відхилить нашу апеляцію, Росія (зі своїми прапором і гімном) пропустить не тільки найближчі Ігри в Токіо, а й Олімпіаду-2022 в Пекіні і Париж-2024.

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