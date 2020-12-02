Грожан: Я відчував наближення смерті, іншого варіанту не було

Гонщик згадав про те, як на Гран-прі Бахрейну йому вдалося вибратися з машини

Джерело - LCI.

Пілот Хааса Ромен Грожан на Гран-прі Бахрейну вдалося вибратися з машини, що застрягла в рейці безпеки і обійнятої вогнем, завдяки думкам про дітей.

Про це заявив сам пілот.

"Я побачив, що мій визор став помаранчевим, всюди було полум'я. Згадав про аварію Нікі Лауди - я не хотів йти так. Мені потрібно було вибратися заради дітей. Це найбільша аварія, яку я коли-небудь бачив - навіть в Голлівуді такого немає. Я провів у вогні 28 секунд, але здавалося, що пройшло набагато більше, тому, що я тричі намагався вибратися. Я щасливий, що залишився живий. Щоб звільнитися, мені потрібно було розстебнути ремені безпеки. Керма не було - напевно, полетів кудись від удару. У підсумку я обпік руки і отримав сильне розтягнення - я думав, що зламав ступню. Я більше злякався за своїх рідних, в першу чергу за дітей, а також за батька і матір. Я не особливо боявся за себе. Я відчував наближення смерті, і у мене не було іншого варіанту - потрібно було вибратися", - сказав Грожан.

Нагадаємо, Мік Шумахер підписав контракт з командою Формули-1.