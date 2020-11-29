Джерело - Чемпіон.

Гран-прі Бахрейну зупинений червоними прапорами після серйозної аварії за участю пілота Хааса Ромена Грожана.

Гонщик влетів в бар'єри на першому колі гонки, після чого його машина виявилася охоплена вогнем. Команда повідомила, що Грожан в порядку і спрямовується в медичний центр для обстеження.

Horrendous Haas Grosean explosion 🔥 ☠Immediate Red Flag#BahrainGP pic.twitter.com/Odhdz0ZwZd — Hamid Munir (@HamidMu60973503) November 29, 2020

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