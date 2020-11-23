Одна з головних надій збірної України з художньої гімнастики Влада Нікольченко не зможе виступити на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Влада Нікольченко не зможе виступити на домашньому чемпіонаті Європи.

Про це розповіла президент федерації художньої гімнастики України та головний тренер збірної Ірина Дерюгина

Лідер збірної України з художньої гімнастики Влада Нікольченко пропустить чемпіонат Європи через психологічний стан.

Відзначимо, що минулий рік для 17-річної українки був досить успішний. На чемпіонатах Європи та світу, які відбувалися в Баку, Нікольченко завоювала бронзові нагороди у вправах з булавами, а на Європейських іграх в Мінську українка зуміла зробити бронзовий дубль в дисциплінах з булавами й обручем.

Чемпіонат Європи відбудеться в Києві з 26 по 29 листопада. На турнірі виступить 151 гімнастка з 27 країн-учасниць, включаючи Україну. Всього буде розіграно 8 комплектів нагород.

Нагадаємо, збірна Росії відмовилась їхати в Київ на ЧЄ з художньої гімнастики.