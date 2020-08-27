Збірна Росії відмовилась їхати в Київ на ЧЄ з художньої гімнастики

Причина відмови невідома

Збірна Росії з художньої гімнастики пропустить чемпіонат Європи-2020, який відбудеться в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Європейського гімнастичного Союзу.

Російська збірна відсутня в списку учасників турніру на офіційному сайті турніру.

За інформацією Telegram-каналу Раніше за всіх. Ну майже, російська збірна відмовилася виступати за власною ініціативою "без пояснення причин".

Чемпіонат Європи відбудеться в Києві з 26 по 29 листопада. У турнірі візьмуть участь близько 300 спортсменок з 39 країн.

Нагадаємо, в Україні перенесли чемпіонат Європи з художньої гімнастики