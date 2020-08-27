 Збірна Росії відмовилась їхати в Київ на ЧЄ з художньої гімнастики | Гімнастика | Champion.com.ua
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Збірна Росії відмовилась їхати в Київ на ЧЄ з художньої гімнастики

Сьогодні 20:55 735 0
Причина відмови невідома
Збірна Росії відмовилась їхати в Київ на ЧЄ з художньої гімнастики
#Чемпіонат Європи, #Київ

Джерело - europeangymnastics.com.

Збірна Росії з художньої гімнастики пропустить чемпіонат Європи-2020, який відбудеться в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Європейського гімнастичного Союзу.

Російська збірна відсутня в списку учасників турніру на офіційному сайті турніру.

За інформацією Telegram-каналу Раніше за всіх. Ну майже, російська збірна відмовилася виступати за власною ініціативою "без пояснення причин".

Чемпіонат Європи відбудеться в Києві з 26 по 29 листопада. У турнірі візьмуть участь близько 300 спортсменок з 39 країн.

Нагадаємо, в Україні перенесли чемпіонат Європи з художньої гімнастики

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