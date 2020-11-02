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Всі гравці Будівельника захворіли на коронавірус

Сьогодні 19:54 272 0
У київському клубі спалах коронавірусу
Всі гравці Будівельника захворіли на коронавірус
#Будівельник

Джерело - basket.com.ua.

Всі гравці київського Будівельника здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє basket.com.ua.

На минулому тижні через коронавірус матчі були змушені пропустити Гейб Дево, Андрій Кожем'якін, Реджі Джонсон, Зак Томас, Сергій Горбенко, Сергій Загреба і Михайло Анісімов.

За інформацією джерела, інші баскетболісти київського клубу, а саме Брайс Джонсон, Роман Козлов, Олександр Фурс, Платон Хижняк і Стів Буртт, також заразилися коронавірусів.

Цього тижня Будівельник мав зіграти матч проти Тернополя, але в такій ситуації поєдинок буде перенесений.

Раніше, Київ-Баскет розібрався із Прометеєм.

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