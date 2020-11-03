 Динамо здасть нові тести на коронавірус перед матчем з Барселоною | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо здасть нові тести на коронавірус перед матчем з Барселоною

Сьогодні 08:25 533 0
Про це повідомляє пресслужба київського клубу
Динамо здасть нові тести на коронавірус перед матчем з Барселоною
#Динамо, #Ліга чемпіонів, #Барселона

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо прибуло до Каталонії на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Барселоною.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Кияни розташувалися в готелі W Barcelona.

В Іспанії футболісти та персонал київського Динамо здаватимуть чергові тести на COVID-19. 

О 19:30 у рамках передматчевої пресконференції головний тренер Динамо Мірча Луческу та один з гравців киян відповідатимуть на питання представників ЗМІ, після чого футболісти випробують газон стадіону Камп Ноу.

Нагадаємо, Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу Барселона - Динамо.

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