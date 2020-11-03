Динамо здасть нові тести на коронавірус перед матчем з Барселоною

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Динамо прибуло до Каталонії на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Барселоною.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Кияни розташувалися в готелі W Barcelona.
В Іспанії футболісти та персонал київського Динамо здаватимуть чергові тести на COVID-19.
О 19:30 у рамках передматчевої пресконференції головний тренер Динамо Мірча Луческу та один з гравців киян відповідатимуть на питання представників ЗМІ, після чого футболісти випробують газон стадіону Камп Ноу.
Нагадаємо, Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу Барселона - Динамо.