Динамо здасть нові тести на коронавірус перед матчем з Барселоною

Про це повідомляє пресслужба київського клубу

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо прибуло до Каталонії на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Барселоною.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Кияни розташувалися в готелі W Barcelona.

В Іспанії футболісти та персонал київського Динамо здаватимуть чергові тести на COVID-19.

О 19:30 у рамках передматчевої пресконференції головний тренер Динамо Мірча Луческу та один з гравців киян відповідатимуть на питання представників ЗМІ, після чого футболісти випробують газон стадіону Камп Ноу.

Нагадаємо, Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу Барселона - Динамо.