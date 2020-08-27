Сонце, море та екзотичні види спорту! В Одесі відбулися Всеукраїнські пляжні ігри

Джерело - Чемпіон.

Пройдешніми вихідними Одеса стала центром пляжного спорту в Україні. З 21 по 23 серпня в Південні Пальмірі відгреміли Всеукраїнські пляжні ігри - Ukrainian beach games, які стали 7-ми за ліком.

Цього року в програму увійшли 7 видів спорту, як доволі традиційних - футбол, чирлідинг, футволей і волейбол, так і досить екзотичних - регбіліг, бейсбол і еір-бадмінтон. Організаторам - Спортивний комітет України та співорганізаторам вдалося влаштувати не лише яскраве світо, яке супроводжувалося морем, сонцем і чудовим настроєм, а й забезпечити надзвичайно високий рівень учасників і, як наслідок, - боротьба на майданчиках точилася дуже серйозна.

Чирлідинг

Найбільш естетичними, що й не дивно, виглядали змагання з чирлідингу. В іграх взяли участь, як наймолодші спортсменки, так і досвічені чирлідерши. Напевне, в атмосфері свята, результати, принаймні для уболівальників, яких до речі зібралося чимало, відійшли на другий план, але все-таки дівчата змагалися за перемогу:

Cheer Dance Show:

Вікова група: Seniors

1 місце – Wolves Cheerleaders (Вінниця)/Vinnytsia Wolves/Вінницькі Вовки

2 місце – Patriots Cheerleading Team/Kyiv

3 місце – Dancing Queens/Peregrine cheerleading/Київ

4 місце – СК "Арена"/Дніпро

Вікова група: Juniors

1 місце – Unicorns/Red Foxes/Київ

2 місце – Wolves Juniors Cheerleaders (Вінниця)/Wolves Cheerleaders/Вінниця

3 місце – Impression/Impression/Київ

Бадмінтон

По-справжньому історичнми (без перебільшення) подією для українського спорту стали змагання з еір-бадмінтону. Еір-бадмінтон - новий вид спорту, який офіційно було визнано лише в 2019 році та напрвлений на гру просто неба. Родзинкою цього виду спорту є його доступність. Усе що потрібно - спеціальний волан, пару ракеток і будь-яке покриття (пісок, грунт, глина, трава). А що може бути кращем за гру в бадмінтон на березі моря?

Так от, у рамках Ukrainian Beach Games були вперше в нашій країні проведені змагання з цього виду спорту - Кубок Чорного моря 2020.

У підсумку, не було рівних господарям кортів — одеситам.

У міксті тріумфували одесити Копач/Ловигіна. Друге та третє місце вибороли також бадмінтоністи з Південної Пальміри — Герасимов/Заярко та Пєнєв/Шепель відповідно.

У змаганнях чоловіків золото вибороли Фолько/Самсонюк (Одеса/Рівне). Друге місце в одеської пари Коваль/Герасимов, бронза також у господарів Шкляєв/Штиков.

Одеситки Заярко/Шепель перемогли в жінок. Срібло та бронза також в одеських спортсменок — Кандиба/Ловигіна, Алещенко/Бондарчук.

Футбол

Порадував глядачів і чемпіонат України з пляжного футболу серед лікарів. До Одеси завітали 12 команд зі всієї України. Організатори запропонували цікавий формат, у якому усі колективи зіграли максимальну кількість ігор. Спочатку команди зіграли груповий турнір, за підсумками якого визначили Золоту, Срібну та Бронзову лігу, а потім розпочалися справжні баталії. Було все - лайки з арбітрами, жорсткі підкати, досить важкі травми та неймовірні голи. Як зазначив головний суддя змагань, рівень самого футболу був на найвищому рівні. Хочеться відзначити й прекрасну, дружню атмосферу між футболістами. Щойно закінчувалась гра й емоції відходили на другий план, а гравці разом проводили час, спілкувалися, купалися в морі - справжній Fair Play.

Що стосується результатів, то чемпіоном України з пляжного футболу серед лікарів стали представники Києва, які у фіналі перемогли полтавців - 5:2. Бронза в господарів турніру - одеситів.

Результати:

Золота ліга

1. Київ

2. Полтава

3. Одеса

4. Дніпро-СІЧ

Срібна ліга

1. Мастерс

2. Вінницькі Шершні

3. Черкаси

4. Миколаїв/Херсон

Бронзова ліга

1. Буковина

2. Житомир

3. Вінницькі Шершні

4. Харків

Футволей

Порадував і турнір з футволею, учасниками якого стали колишні зірки української Прем'єр-ліги. До Одеси завітали Володимир Прийомов (Металург Д., Кривбас, Металург З, Чорноморець, Металіст), Олег Гуменюк (Чорноморець, Таврія, Волинь), Сергій Кузнєцов (Ференцварош, Карпати, Севастополь).

Чемпіонами стали Іван Гром і Дмитро Масалєв. Які у вирішальному поєдинку чемпіони перемогли пару Дмитро Шевчук/Олег Усиченко 2:0 (18:7, 20:18), які вибороли срібло. Третє місце вибороли Сергій Кузнєцов та Володимир Прийомов.

Регбіліг

Ще однією екзотикою на UBG-2020 став турнір з пляжного регбіліг. Змагання з регбіліг на Ukrainian Beach Games стали дійсно історичними. Українською Федерацією Регбіліг вперше в Україні було презентовано пляжний регбіліг. Більш того, саме в цьому виді регбіліг також вперше в Україні дебютували жіночі команди.

Першими в історії українського спорту чоловічими командами з пляжного регбіліг стали Kyiv Rhinos (Київ) та Transcarpathia Trinity (Ужгород), а у жінок піонерами стали – Авіатор (Київ) та ДЮСШ2-Прикарпатські вовчиці (Івано-Франківськ). Спершу команди зіграли презентаційні матчі кожен з кожним, а потім і визначили найсильніших. За підсумками фінальних матчів переможцем серед жіночих команд став київський Авіатор, а серед чоловічих – у запеклій боротьбі Transcarpathia Trinity.

Волейбол

Більш класичний - волейбол ув представлений лише в міксті. Участь брали 11 команд, серед яких 6 представляли Одесу.

Проте гості зі столиці України не дозволили господарям тріумфувати. Перемогу здобула київська пара Макаревич/Шаульський. У фіналі кияни перемогли представників Балти Гращенко/Лаптійчук. Бронзу вибороли одесити Чомахашвілі/Солопова.

Бейсбол

Також в програмі Всеукраїнських пляжних ігор було проведено Кубок України з пляжного бейсболу. У змаганнях брали участь 5 команд за коловою системою і визначили переможців. А тріумфували господарі — одесити. Срібло в команди Київської області, ну а бронза дісталася Чорноморську.