В Одесі відомі футболісти зіграють у фіналі чемпіонату України з футволею

В Одесі завершиться чемпіонат України з футволею

Джерело - Чемпіон.

В Одесі відбудуться вирішальні матчі чемпіонату України з футволею.

Про це повідомляє Footvolley Ukraine.

Ігри відбудуться у суботу, 22 серпня, в Центрі пляжних видів спорту (14-а станція Великого Фонтану).

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Початок матчів о 14:30. Вирішальні ігри відбудуться о 17-18 годині.

Серед фаворитів туру - чемпіони України 2019, пара Шевчук/Усиченко та переможці двох рейтингових турнірів цього року - Грім/Масалев.

Також у турнірі візмуть участь відомі футболісти Олег Гуменюк (Чорноморець, Таврія, Волинь), Євген Сантрапинських (Буковина), Сергій Кузнецов (Ференцварош, Карпати, Севастополь), Володимир Прийомов (Металург Д., Кривбас, Металург З, Чорноморець, Металіст).