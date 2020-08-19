В Одесі відбудуться Ukrainian Beach Games

Джерело - Спортивний комітет України.

В Одесі з 21 до 23 серпня відбудуться Ukrainian Beach Games - це щорічний захід Спортивного комітету України, який відбудеться вже всьоме.

Цього року на одному майданчику будуть зібрані сім видів спорту: пляжний футбол та волейбол, бейсбол та регбіліг, футволей, чирлідинг та бадмінтон. В рамках мультиспортивних ігор відбудуться чемпіонати, рейтингові змагання та справжнє шоу груп підтримок – Cheer Dance Show.

Вперше в Україні пройде турнір з еір-бадмінтону – це гра на свіжому повітрі з спеціальним воланчком, який стійкий від вітру.

Також в рамках ігор відбудеться медичний пляжний фестиваль, де зберуться медики з усієї країни, щоб позмагатися в пляжному футболі. Команди з Києва, Черкас, Харкова, Вінниці, Житомира, Полтави, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Чернівців та Одеси змагатимуться за супер кубок Ukrainian Beach Games. Хірурги проти офтальмологів, терапевти проти ортопедів, гінекологи проти урологів - і це не бунт у лікарні, а наш турнір з пляжного футболу.

Серед нестандартних змагань – "Камінь, ножиці, папір", корнхол, фрізбі для вболівальників та багато різних активностей.