Енергія вийшла до фіналу Кубка Львівщини-2020

Господарі турніру здобули складну перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 серпня, відбувся матч другого туру групи А ХІ традиційного турніру Кубок Львівщини-2020 з футзалу.

Енергія зустрічалася з командою Кардинал-Рівне. Господарі турніру святкували перемогу з рахунком 3:2.

Вчора Енергія з мінімальним рахунком переграла Фенікс, а Продексім розгромив ІнБев. То ж Енергія здобула дві перемоги - виграла групу А і вийшла до фіналу турніру.

Сьогодні відбудеться ще один матч - у групі В МФК Продексім зіграє з Соколом.

Кубок Львівщини-2020

Група А, тур 2

5 серпня

ФК Енергія - МФК Кардинал-Рівне 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Марциняк (авт.), 1:1 - 14 Когут, 2:1 - 19 Струк, 2:2 - 23 Концеба, 3:2 - 25 Ременець