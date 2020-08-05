 Енергія вийшла до фіналу Кубка Львівщини-2020 | Футзал | Champion.com.ua
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Енергія вийшла до фіналу Кубка Львівщини-2020

Сьогодні 16:11 323 0
Господарі турніру здобули складну перемогу
Енергія вийшла до фіналу Кубка Львівщини-2020
#Енергія, #Кардинал-Рівне

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 серпня, відбувся матч другого туру групи А ХІ традиційного турніру Кубок Львівщини-2020 з футзалу. 

Енергія зустрічалася з командою Кардинал-Рівне. Господарі турніру святкували перемогу з рахунком 3:2. 

Вчора Енергія з мінімальним рахунком переграла Фенікс, а Продексім розгромив ІнБев. То ж Енергія здобула дві перемоги - виграла групу А і вийшла до фіналу турніру.

Сьогодні відбудеться ще один матч - у групі В МФК Продексім зіграє з Соколом.

Кубок Львівщини-2020
Група А, тур 2
5 серпня

ФК Енергія - МФК Кардинал-Рівне 3:2 (2:1) 

Голи: 0:1 - 4 Марциняк (авт.), 1:1 - 14 Когут, 2:1 - 19 Струк, 2:2 - 23 Концеба, 3:2 - 25 Ременець

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