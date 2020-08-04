Стартував Кубок Львівщини-2020

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 серпня, стартував ХІ традиційний турнір Кубок Львівщини-2020 з футзалу.
За трофей змагаються шість команд, у тому числі чинний чемпіон України херсонський Продексім.
Команди поділені на дві групи:
Група А: ФК Енергія (Львів), МФК Фенікс (Вінниця) та МФК Кардинал-Рівне (Рівне).
Група В: МФК Продексім (Херсон), ФК ІнБев (Житомир) та СК Сокіл (Хмельницький).
Кубок Львівщини-2020 триватиме у Львові протягом 4-7 серпня.
У першому матчі турніру Енергія святкувала перемогу над Феніксом - 1:0.
Сьогодні відбудеться ще один матч - у групі В МФК Продексім зіграє з ФК ІнБев.
ФК Енергія - МФК Фенікс 1:0 (1:0) (Кузь, 10)
Раніше, фінал чотирьох Кубка України-2019/2020 відбудеться у Запоріжжі.