Стартував Кубок Львівщини-2020

Гол Кузя приніс перемогу Енергії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 серпня, стартував ХІ традиційний турнір Кубок Львівщини-2020 з футзалу.

За трофей змагаються шість команд, у тому числі чинний чемпіон України херсонський Продексім.

Команди поділені на дві групи:

Група А: ФК Енергія (Львів), МФК Фенікс (Вінниця) та МФК Кардинал-Рівне (Рівне).

Група В: МФК Продексім (Херсон), ФК ІнБев (Житомир) та СК Сокіл (Хмельницький).

Кубок Львівщини-2020 триватиме у Львові протягом 4-7 серпня.

У першому матчі турніру Енергія святкувала перемогу над Феніксом - 1:0.

Сьогодні відбудеться ще один матч - у групі В МФК Продексім зіграє з ФК ІнБев.

Кубок Львівщини-2020

Група А, тур 1

4 серпня

ФК Енергія - МФК Фенікс 1:0 (1:0) (Кузь, 10)

Раніше, фінал чотирьох Кубка України-2019/2020 відбудеться у Запоріжжі.