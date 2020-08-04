 Чемпіон України з перемоги стартував на Кубку Львівщини-2020 | Футзал | Champion.com.ua
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Чемпіон України з перемоги стартував на Кубку Львівщини-2020

Сьогодні 21:26 646 0
На турнірі відбувся другий матч
Чемпіон України з перемоги стартував на Кубку Львівщини-2020
#ІнБев, #Продексім

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 серпня, у групі В ХІ традиційного турніру Кубок Львівщини-2020 з футзалу херсонський Продексім зустрічався з ФК ІнБев.

Чинний чемпіон України святкував перемогу з рахунком 3:0.

Завтра відбудеться два матчі: Кардинал-Рівне (Рівне) - ФК Енергія (Львів) та МФК Продексім (Херсон) - СК Сокіл (Хмельницький).

Розіграш Кубка Львівщини-2020 у Львові триватиме до 7 серпня.

Кубок Львівщини-2020
Група В, тур 1
4 серпня

МФК Продексім - ФК ІнБев 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Білоцерківець, 2:0 - 37 Клаудіньо, 3:0 - 38 Зварич

Раніше, Енергія з мінімальним рахунком переграла Фенікс.

Нагадаємо, фінал чотирьох Кубка України-2019/2020 відбудеться у Запоріжжі.

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