Чемпіон України з перемоги стартував на Кубку Львівщини-2020

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 серпня, у групі В ХІ традиційного турніру Кубок Львівщини-2020 з футзалу херсонський Продексім зустрічався з ФК ІнБев.
Чинний чемпіон України святкував перемогу з рахунком 3:0.
Завтра відбудеться два матчі: Кардинал-Рівне (Рівне) - ФК Енергія (Львів) та МФК Продексім (Херсон) - СК Сокіл (Хмельницький).
Розіграш Кубка Львівщини-2020 у Львові триватиме до 7 серпня.
Кубок Львівщини-2020
Група В, тур 1
4 серпня
МФК Продексім - ФК ІнБев 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Білоцерківець, 2:0 - 37 Клаудіньо, 3:0 - 38 Зварич
Раніше, Енергія з мінімальним рахунком переграла Фенікс.
Нагадаємо, фінал чотирьох Кубка України-2019/2020 відбудеться у Запоріжжі.