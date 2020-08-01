У Києві відбудеться 2 тур чемпіонату України з футволею

У столиці України триває чемпіонат з футволею

Джерело - Чемпіон.

У Києві в Х-парку відбудеться 2 тур чемпіонату України з футволею.

Про це повідомляє Footvolley Ukraine.

Як і в першому турі в ньому зіграють 10 пар. Команди розбиті на дві групи по 5 пар. Перші дві пари кожної з груп виходять в напів-фінал.

Тур очікує бути дуже цікавим і непередбачуваним. Ігри в групах - з 15:00. Плей-оф - орієнтовно з 17:30.

Вхід на турнір вільний.

Склад груп:

Раніше повідомлялося, що у Києві стартує чемпіонат України з футволею.

Нагадаємо, ізраїльтяни виграли одеський тур чемпіонату України з футволею.