У Києві стартує чемпіонат України з футволею

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат України з футволею розпочнеться 12 липня у Києві. Ігри першого туру відбудуться у Місті Спорту (Гідропарк) з 11:00.
Кожен тур чемпіонату - це окремий турнір, в якому будуть виявлені переможець і призери, а гравці отримають рейтингові бали для можливості потрапити у фінальний тур.
Чемпіон України з футволею буде визначено у фінальному турі в Одесі 23 серпня.
У зв'язку з карантином чемпіонат відбудеться за скороченою програмою:
Усім охочим взяти участь у турнірі необхідно зареєструватися та сплатити вступний внесок. Вступний внесок на кожен рейтинговий турнір (тур) - 400 грн з команди (по 200 грн з гравця). Всі внески йдуть до призового фонду турніру.
Призовий фонд турніру розподіляється наступним чином:
Подати заявку на участь в Чемпіонаті України по футволею 2020 можна за телефонами:
Нагадаємо, ізраїльтяни виграли одеський тур чемпіонату України з футволею.