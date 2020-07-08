У Києві стартує чемпіонат України з футволею

Фінальний тур відбудеться в Одесі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України з футволею розпочнеться 12 липня у Києві. Ігри першого туру відбудуться у Місті Спорту (Гідропарк) з 11:00.

Кожен тур чемпіонату - це окремий турнір, в якому будуть виявлені переможець і призери, а гравці отримають рейтингові бали для можливості потрапити у фінальний тур.

Чемпіон України з футволею буде визначено у фінальному турі в Одесі 23 серпня.

У зв'язку з карантином чемпіонат відбудеться за скороченою програмою:

12 липня - Київ. 1-й рейтинговий тур.

01 серпня - Запоріжжя або Київ. 2-й рейтинговий тур.

23 серпня - Одеса. Фінальний тур.

Усім охочим взяти участь у турнірі необхідно зареєструватися та сплатити вступний внесок. Вступний внесок на кожен рейтинговий турнір (тур) - 400 грн з команди (по 200 грн з гравця). Всі внески йдуть до призового фонду турніру.

Призовий фонд турніру розподіляється наступним чином:

1-е місце - 45%;

2-е місце - 30%;

3-е місце - 15%;

4-е місце - 10%.

Подати заявку на участь в Чемпіонаті України по футволею 2020 можна за телефонами:

+38 050 311 80 92;

+38 096 960 12 07

Нагадаємо, ізраїльтяни виграли одеський тур чемпіонату України з футволею.