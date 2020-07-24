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У Росії олімпійський чемпіон зник безвісти в лісі

Сьогодні 17:10 1584 0
Іваницький зник два дні тому
У Росії олімпійський чемпіон зник безвісти в лісі
#Іваницький

Джерело - РЕН ТВ.

Олімпійський чемпіон 1964 року Олександр Іваницький два дні тому в Підмосков'ї пішов в ліс по гриби та пропав.

Про це повідомляє телеканал РЕН ТВ.

У пошуках 82-річного чоловіка задіяні рятувальники та волонтери.

Відомо, що під час пошукової операції на біля берегів річки Вейна були виявлені речі Іваницького. Водолазами тіло знаменитого борця виявлено не було.

Крім олімпійського золота в Токіо-1964 Олександр Іваницький з 1962 по 1966 року чотири рази ставав чемпіоном світу з боротьби у ваговій категорії понад 97 кг.

Раніше повідомлялося, що Японія не впевнена, що Олімпіада відбудеться в 2021 році.

Нагадаємо, організатори Олімпіади скасували церемонію початку зворотного відліку до старту турніру.

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