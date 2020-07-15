Японія не впевнена, що Олімпіада відбудеться в 2021 році

Джерело - sport.ua.
Олімпійські Ігри були перенесені на літо 2021 року, проте в Організаційному комітеті Японії не гарантують, що змагання відбудуться.
Про це повідомляє Reuters.
В країні побоюються нової хвилі хвороби, а також мутації і посилення вірусу.
Раніше повідомлялося, що ще одного перенесення, швидше за все, не буде, а в разі проблем Олімпіаду скасують.
Нагадаємо, Організатори Олімпіади скасували церемонію початку зворотного відліку до старту турніру.
Раніше стало відомо, що уряд Японії і організаційний комітет Ігор розглядають можливість спрощеного проведення Олімпіади і Паралімпіади в Токіо.