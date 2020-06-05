Організатори Олімпіади скасували церемонію початку зворотного відліку до старту турніру

МОК не може собі дозволити провести настільки масштабний захід в цей час

Організатори Олімпійських ігор 2020 року в Токіо вирішили скасувати церемонію початку зворотного відліку до старту турніру, яка була запланована на 23 липня.

Про це повідомляє Wtvbam.

МОК не може собі дозволити провести настільки масштабний захід в цей час.

Раніше стало відомо, що уряд Японії і організаційний комітет Ігор розглядають можливість спрощеного проведення Олімпіади і Паралімпіади в Токіо. Спочатку Ігри повинні були пройти в липні-серпні 2020 року, але їх перенесли на ті ж дати в 2021 році. Через ризик поширення коронавірусу буде розглянута можливість скорочення числа учасників церемоній відкриття і закриття Олімпійських і Паралімпійських ігор. Також можуть скоротити кількість глядачів.