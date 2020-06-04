 Олімпіада в Токіо може відбутися у скороченому форматі | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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Олімпіада в Токіо може відбутися у скороченому форматі

Сьогодні 18:11 1543 0
Можливо, обов'язковим для всіх глядачів буде тестування на коронавірус
Олімпіада в Токіо може відбутися у скороченому форматі
#Олімпіада, #Токіо

Джерело - Reuters.

Може виникнути необхідність в проведенні спрощеної Олімпіади в наступному році через вплив пандемії COVID-19. 

Про це заявив губернатор Токіо Юріко Коїке.

"Проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор вимагає розуміння з боку токійців і японців. Для цього нам потрібно раціоналізувати те, що потрібно раціоналізувати, і спростити те, що потрібно спростити", - сказав Коїке.

"Зацікавлені сторони шукають способи оптимізувати масштаб і рівень обслуговування при підготовці до Ігор. На даному етапі у нас поки немає конкретних результатів, але ми зацікавлені в продовженні дискусій. Поширення нового коронавірусу не є чимось однозначним, і у нас немає можливості повністю зрозуміти, як буде виглядати ситуація в наступному році", - зазначив представник Tokyo 2020 Маса Така.

МОК і уряд Японії в березні прийняли безпрецедентне рішення відкласти на рік проведення Ігор 2020 року, які повинні були початися в липні. Але подальша затримка після 2021 року була виключена.

Нагадаємо, російський призер Олімпіади в Сочі виступатиме за Швейцарію.

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