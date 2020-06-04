Олімпіада в Токіо може відбутися у скороченому форматі

Джерело - Reuters.
Може виникнути необхідність в проведенні спрощеної Олімпіади в наступному році через вплив пандемії COVID-19.
Про це заявив губернатор Токіо Юріко Коїке.
"Проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор вимагає розуміння з боку токійців і японців. Для цього нам потрібно раціоналізувати те, що потрібно раціоналізувати, і спростити те, що потрібно спростити", - сказав Коїке.
"Зацікавлені сторони шукають способи оптимізувати масштаб і рівень обслуговування при підготовці до Ігор. На даному етапі у нас поки немає конкретних результатів, але ми зацікавлені в продовженні дискусій. Поширення нового коронавірусу не є чимось однозначним, і у нас немає можливості повністю зрозуміти, як буде виглядати ситуація в наступному році", - зазначив представник Tokyo 2020 Маса Така.
МОК і уряд Японії в березні прийняли безпрецедентне рішення відкласти на рік проведення Ігор 2020 року, які повинні були початися в липні. Але подальша затримка після 2021 року була виключена.
Нагадаємо, російський призер Олімпіади в Сочі виступатиме за Швейцарію.