Олімпіада в Токіо може відбутися у скороченому форматі

Може виникнути необхідність в проведенні спрощеної Олімпіади в наступному році через вплив пандемії COVID-19.

Про це заявив губернатор Токіо Юріко Коїке.

"Проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор вимагає розуміння з боку токійців і японців. Для цього нам потрібно раціоналізувати те, що потрібно раціоналізувати, і спростити те, що потрібно спростити", - сказав Коїке.

"Зацікавлені сторони шукають способи оптимізувати масштаб і рівень обслуговування при підготовці до Ігор. На даному етапі у нас поки немає конкретних результатів, але ми зацікавлені в продовженні дискусій. Поширення нового коронавірусу не є чимось однозначним, і у нас немає можливості повністю зрозуміти, як буде виглядати ситуація в наступному році", - зазначив представник Tokyo 2020 Маса Така.