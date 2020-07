У 89-річного колишнього власника Формули-1 народився син

Колишній власник Формули-1, колишній почесний президент серії, Берні Екклстоун в четвертий раз став батьком.

Про це повідомляє відомий спортивний журналіст Роджер Бенуа.

Його 44-річна дружина Фабіана народила хлопчика в Швейцарії, його назвали Ейсом (Ace).

Під час вагітності Фабіана і Берні перебували в Бразилії, але прийняли рішення покинути країну через складну ситуацію з коронавірусом.

Just Bernie (89) called in to the train... at 12.05 fabiana (44)got the baby, son Ace in Interlaken Switzerland . The Mama to Blick: “it was so nice, in 25 minutes the sin was born!” Bernie ‘ I am so pride!”