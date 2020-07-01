У 89-річного колишнього власника Формули-1 народився син

У Берні Екклстоун вже є три доньки

Джерело - Чемпіон.

Колишній власник Формули-1, колишній почесний президент серії, Берні Екклстоун в четвертий раз став батьком.

Про це повідомляє відомий спортивний журналіст Роджер Бенуа.

Його 44-річна дружина Фабіана народила хлопчика в Швейцарії, його назвали Ейсом (Ace).

Під час вагітності Фабіана і Берні перебували в Бразилії, але прийняли рішення покинути країну через складну ситуацію з коронавірусом.

Just Bernie (89) called in to the train... at 12.05 fabiana (44)got the baby, son Ace in Interlaken Switzerland . The Mama to Blick: “it was so nice, in 25 minutes the sin was born!” Bernie ‘ I am so pride!” — roger benoit (@roger_benoit) July 1, 2020

У 89-річного Екклстоуна є три доньки: молодшій, Тамарі, 35 років, а найстаршій, Деборі, - 65 років.

Екклстоун відійшов від справ у Формулі-1 в 2017 році, коли повний контроль над чемпіонатом перейшов Liberty Media. Нові власники серії змінили вектор розвитку і розширили її календар.

Нещодавно Берні зіткнувся зі шквалом критики після фрази про те, що "у багатьох випадках чорні більші расисти, ніж білі".