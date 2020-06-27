Сьогоднішня ситуація змушує людей думати про те, що дійсно важливо.

Таку думку висловив колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун.

"Гамільтон особливий в деякій мірі. Він відмінно справляється, відстоюючи темношкірих людей. Однак я не думаю, що це має якесь значення для Формули-1. Якщо це таке важливе для них питання, чому його ніхто не розумів два-три роки тому. Там всі просто занадто зайняті, намагаючись виграти перегони, знайти спонсорів і подібними заняттями", - сказав функціонер.