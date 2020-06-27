Джерело - f1analytic.
Сьогоднішня ситуація змушує людей думати про те, що дійсно важливо.
Таку думку висловив колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун.
"Гамільтон особливий в деякій мірі. Він відмінно справляється, відстоюючи темношкірих людей. Однак я не думаю, що це має якесь значення для Формули-1. Якщо це таке важливе для них питання, чому його ніхто не розумів два-три роки тому. Там всі просто занадто зайняті, намагаючись виграти перегони, знайти спонсорів і подібними заняттями", - сказав функціонер.
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"Сьогоднішня ситуація змушує людей думати про те, що дійсно важливо. Це однаково для всіх. І деяким людям варто відпустити ситуацію і зрозуміти, що ми не завжди однаково думаємо один про одного. У багатьох випадках чорні - більші расисти, ніж білі", - заявив Екклстоун.
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