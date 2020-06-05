Російський волейболіст дискваліфікований на два роки за допінг

Дата початку відбування дискваліфікації 21 лютого 2020 року

Волейболіст нижньовартовського Самотлора В'ячеслав Руднєв дискваліфікований на два роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Як зазначається, Руднєв покараний за пунктом правил "Наявність забороненої речовини, або її метаболітів, або маркерів у пробі". Дата початку відбування дискваліфікації 21 лютого 2020 року.

21-річний гравець перейшов в Самотлор восени 2019 року. У минулому сезоні він взяв участь в 14 матчах, в яких набрав 8 очок.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що РУСАДА надала висновок, в якому вказувалося, що в організмі Руднєва виявлений заборонений препарат – левоамфетамін (психостимулятор, який підвищує енергію і концентрацію в поєднанні зі зниженням апетиту і втоми).

Раніше, гравець збірної України перейшов у польський клуб.