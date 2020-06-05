 Російський волейболіст дискваліфікований на два роки за допінг | Волейбол | Champion.com.ua
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Російський волейболіст дискваліфікований на два роки за допінг

Вчора 23:54 653 0
Дата початку відбування дискваліфікації 21 лютого 2020 року
Російський волейболіст дискваліфікований на два роки за допінг
#Руднєв, #Росія

Джерело - volleyball.ua.

Волейболіст нижньовартовського Самотлора В'ячеслав Руднєв дискваліфікований на два роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Як зазначається, Руднєв покараний за пунктом правил "Наявність забороненої речовини, або її метаболітів, або маркерів у пробі". Дата початку відбування дискваліфікації 21 лютого 2020 року.

21-річний гравець перейшов в Самотлор восени 2019 року. У минулому сезоні він взяв участь в 14 матчах, в яких набрав 8 очок.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що РУСАДА надала висновок, в якому вказувалося, що в організмі Руднєва виявлений заборонений препарат – левоамфетамін (психостимулятор, який підвищує енергію і концентрацію в поєднанні зі зниженням апетиту і втоми).

Раніше, гравець збірної України перейшов у польський клуб.

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