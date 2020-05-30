Мернес хоче покарати українця

Російський блогер Максим Мернес готує умови проведення поєдинку з українським бійцем ММА Аскаром Можаровим.

Про це він заявив після нещодавного конфлікту.

"Якщо цей незграбний українець думає, що після його фізичного впливу я накладу в штани, він сильно помиляється. Точно не йому вирішувати, що мені писати в соціальних мережах. Покараю Можарова його ж зброєю. Сформую справедливі правила та умови проведення бою, щоб нівелювати його очевидні переваги в антропометрії і фізичних кондиціях", - сказав Меренс.

Актуально: Можаров: Готовий битися з Мернесом однією лівою рукою