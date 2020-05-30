Джерело - Klitschko-brothers.
Російський блогер Максим Мернес готує умови проведення поєдинку з українським бійцем ММА Аскаром Можаровим.
Про це він заявив після нещодавного конфлікту.
"Якщо цей незграбний українець думає, що після його фізичного впливу я накладу в штани, він сильно помиляється. Точно не йому вирішувати, що мені писати в соціальних мережах. Покараю Можарова його ж зброєю. Сформую справедливі правила та умови проведення бою, щоб нівелювати його очевидні переваги в антропометрії і фізичних кондиціях", - сказав Меренс.
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"Купа м'язів – це далеко не гарантія перемоги. Поєдинок проведемо восени – мені потрібно буде підготуватися. У мене більше 350 тисяч дописувачів у Інстаграм, у нього 200 тисяч. Плюс понад 150 тисяч глядачів на моєму ютуб-каналі. Думаю, їм буде цікаво побачити нашу чоловічу розмову за допомогою жестів", - підсумував блогер.