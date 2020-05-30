Український боєць Аскар Можаров (19–8), в Пхукеті побив російського блогера Максима Мернеса.

Тепер він готовий прийняти виклик росіянина.

"Культурно його запитав, для чого ці знущання наді мною в Instagram, він у відповідь нічого розумнішого ніж "чого ти так зухвало себе ведеш" і "ти хто такий" придумати не зміг. Не виключаю, що свідомо намагався спровокувати мене. Каюсь, не витерпів. Показав йому одне зі своїх фірмових захоплень і акуратно доторкнувся до його обличчя кулаком. Ненароком розбив його телефон", - сказав Можаров.