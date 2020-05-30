Джерело - klitschko-brothers.
Український боєць Аскар Можаров (19–8), в Пхукеті побив російського блогера Максима Мернеса.
Тепер він готовий прийняти виклик росіянина.
"Культурно його запитав, для чого ці знущання наді мною в Instagram, він у відповідь нічого розумнішого ніж "чого ти так зухвало себе ведеш" і "ти хто такий" придумати не зміг. Не виключаю, що свідомо намагався спровокувати мене. Каюсь, не витерпів. Показав йому одне зі своїх фірмових захоплень і акуратно доторкнувся до його обличчя кулаком. Ненароком розбив його телефон", - сказав Можаров.
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"Тепер він щось розповідає про виставковий бій. Це смішно. Не заздрю йому. Готовий битися з Мернесом однією лівою рукою. Ноги навіть підключати не буду. Пам'ятаю, як у 2013 році в Москву приїхав Володимир Кличко та влаштував громадську прочуханку Алєксандру Повєткіну. Або як Саша Усик в 2018 році в Москві декласував Мурата Гассієва. Мернеса чекатиме ще сумніша доля. Чекаю від нього умов проведення бою", - підсумував українець.