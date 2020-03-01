Джерело - Чемпіон.

Український захисник узбецького Хумо Ігор Мережко влаштував гарного прочухана росіянину Андрєю Баннікову в 1/8 фіналу Кубку Петрова (ВХЛ).

Наш хокеїст не залишив жодного шансу супернику в кулачному поєдинку, добряче того відлупцювавши. Зазначимо, що прямо під час бійки Мережко встигав заводити трибуни на стадіоні.

Нагадаємо, у чемпіонаті УХЛ сталася масова бійка в 39 турі.

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