 На автомобіль спортивного юриста Юрія Юрченка скоєно напад. ФОТО | Інше | Champion.com.ua
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На автомобіль спортивного юриста скоєно напад

Сьогодні 13:09 373 0
На автомобіль спортивного юриста скоєно напад

Джерело - Чемпіон.

На автомобіль можливого претендента на посаду презедента української Прем'єр-ліги, відомого юриста Юрія Юрченка було скоєно напад.

Про це повідомив сам юрист.

"Повідомили небайдужі люди, що в них зафіксаноно як було пошкоджено мій автомобіль. Викликали відразу наряд поліції, а вже я змусив викликати експертів-криміналістів для зняття відбитків пальців. Поліція запитала чи бажаю я подавати заяву, мабуть, думаючи, що я як і більшість людей не вірять у роботу поліції відмовлюсь.  Однак, після того як я сказав, що є адвокатом і не потрібно мені ці казочки розповідати, поліція все зрозуміла.

За моїм наполяганням викликали експертів-криміналістів, яких не бажали спочатку викликати, мотивуючи, що це начебто не тяжким злочином і експерт тут не потрібен. Але економити реквізити до бюджету коштів мають не на громадянах і мені в тому числі, а інших статтях бюджету поліції.

Врешті заява подана, відбитки зняті.

Вважаю, що це все-таки пов’язано з моєю професійною адвокатською і громадською діяльністю (як це було і взимку 2019 року під час боротьби за легалізацію грального бізнесу), вимогою догравати чемпіонат України з футболу і не порушувати таким чином права футболістів, та можливо й з моєю заявою про участь у виборах президента УПЛ!

У мене всі справи серйозні, у мене та Адвокатского бюро. Тому, вважаю це намаганням опонентів залякати, хоча це більше схоже на їх слабкість!" - заявив Юрченко.

Зазначимо, що пошкодження майна адвоката передбачена кримінальна відповідальність із позбавленням волі.

Раніше адвокат заявив, що збирається подати позов до суду на клуби, які відмовляються догравати чемпіонат України в Першій та Друзій лігах.

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