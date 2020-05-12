 Грицай: Усик не погодився на бій | ММА | Champion.com.ua
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Грицай: Усик не погодився на бій

Сьогодні 17:30 2210 0
Богдан Грицай прокоментував бій з Олександром Усиком
Грицай: Усик не погодився на бій
#Грицай, #Усик

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби Богдан Грицай звинуватив українського боксера Олександра Усика у непослідовності.

Про це розповів сам борець.

"Усик не погодився на бій. Він запропонував мені бій без правил. Не я, а саме він. Показуючи, що диванний експерт заходить у двері і він його нокаутує.

Актуально: Усик відповів на виклик українського борця

Пропозиція Усика битися за правилами боксу для мене неприйнятно. Я йому нічого не пропонував, це він мені запропонував бій. На відео це чітко видно. А я і є той диванний експерт. Я прийняв його виклик.

На відео чітко видно, що людина заходить не в ті двері і він його нокаутує. Ви бачите там правила, зважування, медкомісію, про яку він говорить? Там немає правил, так я вирішив, що давай без правил", - сказав Грицай.

Нагадаємо, український борець викликав на бій Олександра Усика.

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