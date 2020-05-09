Український борець викликав на бій Олександра Усика

Бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби Богдан Грицай хоче, щоб боксер Олександр Усик відповів за антиукраїнські заяви.

Про це розповів сам борець.

"Я, Богдан Грицай з української Шепетівки звертаюся до Алєксандра Усика з українського Криму, тимчасово окупованого Російською Федерацією

Я і є той диванний експерт, який стебеться з твоїх "ватних" відео, твоїх малограмотних коментарів, з твоїх дитячих віршиків і російського сценарію, які ти хочеш просунути.

Я той самий, кого собі на біду ти викликав на бій без правил, без будь-яких правил. Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими.

Буде ще один урок: не тобі вирішувати, чий Крим, і не тобі вирішувати, що писати і говорити українцям.

Радуйся, що на твоє відео під назвою "один раз ти можеш увійти не в ті двері" відгукнувся саме я. Було б страшніше, якби кліпи "в останній раз ти можеш підійти не до того вікна" почали б тобі знімати професійні жінки-снайпери або пенсіонери служб відстрілу диких тварин", - сказав Грицай.