Український суперважковаговик Олександр Усик згоден на бій проти Богдана Грицая, але за правилами боксу.

Про це сказав сам боксер.

"З приводу виклику. Всі ті, хто хочуть викликати мене на бій, а вас дуже велика кількість - я не можу всім відповідати і з усіма боксувати.

Але з'явився ще один хлопець, потрібно віддати належне. Він наважився і записав відео, респект. Тільки я не для цього дуже багато років прокидався рано вранці, недоїдав, недопивав або зазнавав труднощів, щоб кожному з вас давати згоду на поєдинок. Якщо ви хочете себе проявити, якщо ви побачили в моїх роликах якийсь виклик - я, як джентльмен, який сповідує правилам, - ласкаво прошу в ринг.

Але потрібно домовитися, де ми будемо боксувати і на яких умовах. Бої без правил - це не моя стихія, хоча в ній теж можна спробувати, але я живу за правилами. І я не поділяю народ, зараз же йде поділ. Хтось буде вболівати за одного, хтось буде вболівати за іншого - і це йде поділ всередині. Мені без різниці, що відбувається за територією моєї країни. Мені важливо, що відбувається всередині.

Так що друзі, якщо хто хоче в ринг - ласкаво просимо. Але тільки ви повинні пройти медогляд, що лікар дає вам дозвіл. І в цьому випадку ми будемо ретельно вибирати, з ким боксувати, а з ким ні. Якщо ви хочете - ставайте в чергу.

Друже мій, хоча ні, ти ніякий мені не друг. Звичайний громадянин. Хочеш бій - ти кинув мені виклик і кинув в мене рукавичку. Я обираю зброю: ринг, бокс. Мені не потрібні бої без правил, я живу за правилами", - сказав Усик.