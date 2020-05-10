 Грицай: Останньою краплею стало залякування Усиком простих українців | Боротьба | Champion.com.ua
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Грицай: Останньою краплею стало залякування Усиком простих українців

Сьогодні 13:13 289 1
Український борець вперше прокоментував своє звернення до Олександра Усика
Грицай: Останньою краплею стало залякування Усиком простих українців

Джерело - Главком.

Заяви боксера Олександра Ксика це зневага до всього українського народу.

Про це заявив український борець Богдан Грицай в інтерв'ю Главкому, коментуючи свій виклик боксерові Олександру Усику.

"Останньою краплею стало те відео, в якому Алєксандр (саме так, на російський манер, просить його називати Усик - ред.) вдався до відвертих погроз звичайним українцям, продемонструвавши зневагу до всього нашого народу. Це неприпустимо. Я не витримав, бо ще такого не бачив, щоб професійний спортсмен займався залякуванням простих людей. Тому вирішив запропонувати Усику вийти зі мною в клітку. Я не бився там ніколи, точно так само, як не робив цього й Алєксандр. Запропонував йому рівні умови. Нехай покаже, на що здатен, а не лякає.

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Розумію, що такий бій малоймовірний, але я показав, що є українці, які здатні дати йому відсіч. Нехай буде до цього готовим. Досить уже мовчати і слухати образи на адресу нашої країни і нас як її громадян", - наголосив Грицай.

Зазначимо, що наразі Усик ніяк не відреагував на виклик борця.

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