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Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству

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Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству

Джерело - Чемпіон.

Як грім серед ясного неба пролунав виклик молодого українського борця Богдана Грицая боксерові Олександру Усику.

Призер чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби серед кадетів відповів на всі ті багаточисельні скандальні заяви та вчинки Усика. Звісно ж думки в суспільстві з приводу поведінки Усика та Ломаченка розділилися, проте мова зараз про інше. Заява Грицая - не просто виклик з'ясувати стосунки з боксером за тими правилами, про які так часто полюбляє останнім часом розповідати Усик. Заява Грицая це скоріш виклик системі цінностей в українському спорті та у вітчизняних спортсменів. Важко ж уявити, що увесь український спорт не помічає вчинків боксерів. Проте, до цього часу свою позицію висловили лише тенісист Сергій Стаховський та боксер Іванд Редкач. Інші мовчать. Одні - підтримують, інші - бояться. Бояться бути поза системою. Заява Грицая це сигнал українському суспільству.

Цікаво, що виклик Грицай зробив на дуже зрозумілій мові, на мові такого собі пацана з сусіднього під'їзду. Заява, на яку в будь-якому випадку боксер змушений буде відповісти. І ось тут найцікавіше.

Прийняти виклик борця, бодай лише на словах - означає продовження історії і те, що й далі потрібно буде щось відповідати, не прийняти - проявити слабкість, у першу чергу в очах уболівальників та й не по-пацанськи це.

Ситуація для Усика досить неоднозначна, як мінімум, не виграшна. Щодо гіпотетичного бою, а мова йде про поєдинок за привилами ММА, то, м'яко кажучи, Усик не буде в ньому фаворитом. 

Звісно ж такий бій майже неможливий. Неможливий з багатьох причин: фінансові, організаційні, контрактні зобов'язання Олександра та інші.

Але Богдан уже переміг! Він став першим хто публічно засудив Усика і не просто засудив, а відповів. Він став першим хто показав, що не хоче плисти за течією, не хоче бути системою, яка, м'яко кажучи, не зовсім здорова.

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