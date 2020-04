Фергюсон і Гетжі погодилися провести бій 9 травня

Американські бійці змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі дали усну згоду на участь в турнірі UFC 249, який планується провести 9 травня.

Про це повідомляє журналіст Бретт Окамото.

На кону поєдинку стоятиме пояс тимчасового чемпіона UFC у легкій ваговій категорії.

Per Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00), Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) has verbally agreed to the interim title fight against Tony Ferguson, targeted for May 9. Both headliners are in, if the event goes off.