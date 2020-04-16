Фергюсон і Гетжі погодилися провести бій 9 травня

Джерело - Чемпіон.
Американські бійці змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі дали усну згоду на участь в турнірі UFC 249, який планується провести 9 травня.
Про це повідомляє журналіст Бретт Окамото.
На кону поєдинку стоятиме пояс тимчасового чемпіона UFC у легкій ваговій категорії.
Per Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00), Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) has verbally agreed to the interim title fight against Tony Ferguson, targeted for May 9. Both headliners are in, if the event goes off.— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) April 15, 2020
Спочатку турнір UFC 249 повинен був відбутися 18 квітня. Головним боєм вечора повинен був стати поєдинок володаря поясу UFC в легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова і Фергюсона. Хабіб втратив можливість вилетіти з Росії через карантин, введення якого було обумовлено загрозою поширення коронавірусної інфекції, і його замінили на Гетжі.
Раніше, в UFC у шостий раз спробують організувати бій Нурмагомедов - Фергюсон.